Із 25 вересня в Києві запроваджують нові перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години. Заявки для їхнього отримання можна подавати з 4 числа першого місяця осені до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними користувалися лише ті, хто належить до підрозділів сектору безпеки й оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Про це пише КМВА.

– Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто чи на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються на вимогу правоохоронців або військових, – наголосив Попко.

Старі перепустки слід повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку.