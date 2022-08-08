Вартість пального на українських АЗС 8 серпня порівняно з попереднім днем не змінилася.
Так, бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51 грн/л, категорії А-95 – за 49,89 грн.
Вартість бензину категорії А-92 на українських АЗС коливається в межах 48,86 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 54,28 грн/л.
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Автогаз на українських АЗС в середньому можна придбати за 28,15 грн.
Фото: AutoRia
Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:
- Укр-Петроль (48,50 грн);
- UPG (48,9 грн/л);
- Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
- Shell (50,79 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).
Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 52,5-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).
Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG (27,42 грн/л), Авіас (27,67 грн/л), Катрал (27,77 грн/л), БРСМ-Нафта (27,87 грн/л).