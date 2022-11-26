У суботу, 26 листопада, середня вартість пального на АЗС в Україні мінімально зросла порівняно з цінами днем раніше.
Так, преміальний бензин А-95+ у середньому коштує на заправках 50,77 грн за літр (вартість зросла на 14 коп.).
Бензин марки А-95 продається за середньою ціною 50,20 грн за літр, що приблизно на 7 коп. дорожче, ніж у п’ятницю.
За літр бензину марки А-92 на АЗС потрібно в середньому заплатити 49,36 грн. Це пальне здорожчало по Україні на 15 коп.
Найдорожчим видом пального в Україні залишається дизпаливо: літр у середньому коштує 54,35 грн (вартість за добу зросла на 6 коп.)
Ціни на автогаз залишаються стабільними: на рівні 28,54 грн за літр.
Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:
У мережах АЗС літр бензину А-95 коштує від 46,20 грн до 52 грн за літр. Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 57,99 грн/л.
У мережах АЗС ОККО та WOG бензин А-95+ коштує 53 грн/літр, бензин марки А-95 – 52 грн/літр, дизельне пальне – 56 грн за літр.
Джерело: AutoRia