У суботу, 26 листопада, середня вартість пального на АЗС в Україні мінімально зросла порівняно з цінами днем раніше.

Так, преміальний бензин А-95+ у середньому коштує на заправках 50,77 грн за літр (вартість зросла на 14 коп.).

Бензин марки А-95 продається за середньою ціною 50,20 грн за літр, що приблизно на 7 коп. дорожче, ніж у п’ятницю.

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За літр бензину марки А-92 на АЗС потрібно в середньому заплатити 49,36 грн. Це пальне здорожчало по Україні на 15 коп.

Найдорожчим видом пального в Україні залишається дизпаливо: літр у середньому коштує 54,35 грн (вартість за добу зросла на 6 коп.)

Ціни на автогаз залишаються стабільними: на рівні 28,54 грн за літр.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС літр бензину А-95 коштує від 46,20 грн до 52 грн за літр. Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 57,99 грн/л.

У мережах АЗС ОККО та WOG бензин А-95+ коштує 53 грн/літр, бензин марки А-95 – 52 грн/літр, дизельне пальне – 56 грн за літр.

Джерело: AutoRia