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Вартість автогазу збільшилася за три дні: ціни на пальне в Україні

19 Жовтня 2022, 11:45
Юля Захарченко редакторка стрічки
Вартість автогазу збільшилася за три дні: ціни на пальне в Україні
Джерело: Unsplash

Протягом тижня ціни на бензин та дизельне пальне в Україні тримаються майже на одному рівні. Однак середня вартість автогазу почала трохи збільшуватися після понеділка, 17 жовтня.

За актуальною інформацією на 19 жовтня, бензин марки А-95 коштує переважно від 46,54 грн до 51 грн за літр, проте найчастіше автозаправні станції виставляють цінник у 49,34 грн/л.

Водночас ціни на бензин марки А-95+ коливаються у середньому від 46 грн до 52 грн за один літр. Вартість преміального бензину поки що тримається на попередньому рівні протягом тижня.

Зараз дивляться

Вартість дизельного пального стартує від 50,59 грн до 55 грн за літр. Якщо дивитися на динаміку цін за останній тиждень, то цінники на АЗС майже не змінюються протягом цього періоду.

Середня ціна автогазу на українських автозаправних станціях збільшилася за останні три дні. Зараз вона становить від 26,23 грн до 28,39 грн за один літр.

Варто зазначити, що ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залежать від областей України та автозаправних станцій.

Теги
Автомобілісти АЗС Бензин дизель Дизельне пальне паливо Ціни Ціни на бензин
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