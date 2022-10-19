Протягом тижня ціни на бензин та дизельне пальне в Україні тримаються майже на одному рівні. Однак середня вартість автогазу почала трохи збільшуватися після понеділка, 17 жовтня.

За актуальною інформацією на 19 жовтня, бензин марки А-95 коштує переважно від 46,54 грн до 51 грн за літр, проте найчастіше автозаправні станції виставляють цінник у 49,34 грн/л.

Водночас ціни на бензин марки А-95+ коливаються у середньому від 46 грн до 52 грн за один літр. Вартість преміального бензину поки що тримається на попередньому рівні протягом тижня.

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Вартість дизельного пального стартує від 50,59 грн до 55 грн за літр. Якщо дивитися на динаміку цін за останній тиждень, то цінники на АЗС майже не змінюються протягом цього періоду.

Середня ціна автогазу на українських автозаправних станціях збільшилася за останні три дні. Зараз вона становить від 26,23 грн до 28,39 грн за один літр.

Варто зазначити, що ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залежать від областей України та автозаправних станцій.