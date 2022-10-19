В течение недели цены на бензин и дизельное топливо в Украине держатся почти на одном уровне. Однако средняя стоимость автогаза начала немного увеличиваться после понедельника, 17 октября.

По актуальной информации на 19 октября, бензин марки А-95 стоит преимущественно от 46,54 грн до 51 грн за литр, однако чаще всего автозаправочные станции выставляют ценник в 49,34 грн/л.

В то же время цены на бензин марки А-95+ колеблются в среднем от 46 грн до 52 грн за один литр. Стоимость премиального бензина пока держится на прежнем уровне в течение недели.

Сейчас смотрят

Стоимость дизельного топлива стартует от 50,59 до 55 грн за литр. Если смотреть на динамику цен за последнюю неделю, то ценники на АЗС почти не меняются в течение этого периода.

Средняя цена автогаза на украинских автозаправочных станциях выросла за последние три дня. Сейчас она составляет от 26,23 до 28,39 грн за один литр.

Следует отметить, что цены на бензин, дизельное топливо и автогаз зависят от областей Украины и автозаправочных станций.