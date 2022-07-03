Найдорожчим автомобілем, завезеним в Україну з пільговим розмитненням, став Ferrari Roma 2020 року. Ціна авто – $221,4 тис.

Власник суперкара зекономив на миті та податках $71,3 тис. Про це в Telegram-каналі розповів заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

– Там у мережі пишуть, що найдорожчим авто, ввезеним із пільгою став кубик Mercedes G-class за $220 тис. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 за $221,4 тис., – зазначив він.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відміну нульової розмитнення авто. Тепер водії сплачуватимуть усі збори, як це було ще до повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

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Платити потрібно буде за ПДВ, акцизний податок та ввізне мито під час імпорту транспорту.

Зазначимо, що за період дії скасування плати за послугу на територію України завезли понад 210 тис. автомобілів.