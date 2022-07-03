Самым дорогим автомобилем, который завезли в Украину по льготной растаможке, стал Ferrari Roma 2020 года. Цена авто — $221,4 тыс.

Владелец суперкара сэкономил на таможенной пошлине и налогах $71,3 тыс. Об этом в Telegram-канале рассказал заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

— Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным с льготой стал кубик Mercedes G-class за $220 тыс. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за $221,4 тыс., — отметил он.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки авто. Теперь водители будут платить все сборы, как это было еще до полномасштабного вторжения РФ.

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Платить нужно будет за НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта.

Отметим, что за период действия отмены платы за услугу, на территорию Украины завезли более 210 тыс. автомобилей.