В Україні з’явиться перша платна дорога для авто – від Краківця до Рівного. Так, її вартість для користувачів становитиме приблизно 2,6 грн за км.

Наразі безкоштовна дорога між цими двома населеними пунктами має протяжність 280 км. Якщо платний аналог не буде коротшим — шлях водіям приблизно коштуватиме 728 грн.

Заступник голови Укравтодору Андрій Івко запевняє, що буде і безкоштовна альтернатива — вона буде доступною кожному. За його прогнозами, будівництво може розпочатися вже цього року.

Плату за дорогу Краковець-Рівне отримуватиме компанія, яка збирається її будувати. Головна перевага такого шляху — він якісніший і коротший за безкоштовний аналог.

Раніше заступник міністра інфраструктури Анна Юрченко дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, у якому розповіла про подробиці концепції платних доріг.

Так, ціна за проїзд регулюватиме уряд. Вартість дороги має бути такою, щоби проєкт окупився.

Платні дороги будуть в Україні як автомагістралі — зараз така ділянка єдина в країні. Йдеться про шлях із Києва до аеропорту Борисполя — на ньому немає зебр, світлофорів, а пішохідні переходи лише наземні та підземні. Також на автомагістралях немає розворотів із лівої смуги. На зміну їм давно прийшли багаторівневі розв’язки.

Джерело: Forbes Україна