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В Украине появится первая платная дорога: названа стоимость проезда

31 января 2022, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Платные дороги
Источник: Depositphotos

В Украине появится первая платная дорога для авто — от Краковца до Ровно. Так, ее стоимость для пользователей составит примерно 2,6 грн за км.

Сейчас бесплатная дорога между этими двумя населенными пунктами имеет протяженность в 280 км. Если платный аналог не будет короче — путь водителям приблизительно обойдется в 728 грн.

Заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко заявил, что будет и бесплатная альтернатива — она будет доступной каждому. По его прогнозам, стройка может начаться уже в этом году.

Плату за дорогу Краковец-Ровно будет получать компания, которая и собирается ее строить. Главное преимущество такого пути — он более качественный и короче бесплатного аналога.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV, в котором рассказала о подробностях концепции платных дорог.

Так, цена за проезд будет регулироваться правительством. Стоимость дороги должна быть такой, чтобы проект окупился. 

Платные дороги будут в Украине в качестве автомагистралей — сейчас такой участок единственный в стране. Речь идет о пути с Киева в аэропорт Борисполя — на нем нет зебр, светофоров, а пешеходны переходы только наземные и подземные. Также на автомагистралях нет разворотов с левой полосы. На смену им уже давно пришли многоуровневые развязки.

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Источник: Forbes Украина

Теги
автодороги , Дороги Украины
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