З 21 лютого на дорогах України запрацювали ще 24 камери для автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, нові системи КАСКАД запрацюють у Києві, Сумах, Вінниці, Мукачеві, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Київ отримає одразу 10 датчиків. Дві системи розмістять на адресу Голосіївський проспект 96 – вони будуть направлені в обидві сторони. Ще три на вул. Теодора Драйзера 4, 9 та 32. Також камери фіксуватимуть порушення на вул. Братиславська 9-Г, вул. Наталії Ужвій 1, просп. Правди, 58, вул. Ярослава Івашкевича 5, та вул. Автозаводська 24/1.

Суми отримають два датчики – їх розмістять на вул. Героїв Крут ⅓ та вул. Герасима Кондратьєва 129.

Ще одна система КАСКАД моніторитиме ситуацію на вул. Пирогова 61 у Вінниці.

Мукачево отримає одразу дві камери – для вул. Івана Франка 74 та вул. Великогірна 51.

Штрафуватимуть порушників у Закарпатській області камери на трасі Н-09 на ділянках 95 та 98 км, на автодорозі М-23 на ділянках 33, 39 та 0 км. Також на Т-07-19 активно фіксуватимуть порушників на 0 км.

Івано-Франківська область також отримає одразу три датчики на трасу Н-09 – на 244, 240 та 227 км.

Так, станом на 21 лютого, в Україні фіксують порушення правил дорожнього руху 270 пристроїв, розміщені у 25 містах та 16 областях.

Ознайомитися з розташуванням усіх датчиків можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.

Нагадаємо, що у 2022 році камери автофіксації ПДР навчать фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою. Також системи КАСКАД можуть штрафувати за зупинку або виїзд на смугу громадського транспорту.