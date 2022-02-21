С 21 февраля на дорогах Украины заработали еще 24 камеры для автофиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, новые системы КАСКАД заработают в Киеве, Суммах, Виннице, Мукачеве, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Киев получит сразу 10 датчиков. Две системы разместят по адресу Голосеевский проспект 96 — они будут направлены в обе стороны. Еще три на ул. Теодора Драйзера 4, 9 и 32. Также камеры будут фиксировать нарушения на ул. Братиславская 9-Г, ул. Наталии Ужвий 1, просп. Правды 58, ул. Ярослава Ивашкевича 5, и ул. Автозаводская 24/1.

Сумы получат два датчика — их разместят на ул. Героев Крут ⅓ и ул. Герасима Кондратьева 129.

Еще одна система КАСКАД будет мониторить ситуацию на ул. Пирогова 61 в Виннице.

Мукачево получит сразу две камеры — для ул. Ивана Франка 74 и ул. Великогорная 51.

Штрафовать нарушителей в Закарпатской области будут камеры на трассе Н-09 на участках 95 и 98 км, на автодороге М-23 на участках 33, 39 и 0 км. Также на Т-07-19 будут активно фиксировать нарушителей на 0 км.

Ивано-Франковская область также получит сразу три датчика на трассу Н-09 — на 244, 240 и 227 км.

Так, по состоянию на 21 февраля, в Украине фиксируют нарушения ПДД 270 устройств, размещенные в 25 городах и 16 областях.

Ознакомиться с расположением всех датчиков можно с помощью интерактивной карты Украины на сайте МВД.

Напомним, что в 2022 году камеры автофиксации ПДД научат фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе. Также системы КАСКАД смогут штрафовать за остановку или выезд на полосу общественного транспорта.