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Ціни стабілізувались: скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

26 Липня 2022, 12:54
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ціни стабілізувались: скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 26 липня, ціни на пальне в Україні майже не змінилися. Бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 та А-92 становить 50,58 грн/л і 49,91 грн/л відповідно.

За літр дизельного пального 26 липня доведеться заплатити 55,37 грн. Ціни на автогаз в Україні також залишаються на тому ж рівні, що і днем раніше, і в середньому по країні становлять 30,29 грн.

Зараз дивляться

Вартість палива залежить і від АЗС, на яких можна заправити автомобіль. Зокрема, найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укрнафта, Авіас (50 грн/л);
  • Shell (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 53-59 грн/л. А ціни на автогаз на різних АЗС коливаються від 28.91 грн/л до 31/98 грн/л.

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Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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