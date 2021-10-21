Запорізький автомобілебудівний завод не планує виробляти кросовер ЗАЗ Одеса, про який раніше повідомляли українські ЗМІ. Про це повідомляється на сайті УкрАвто.

– Українська Автомобільна Корпорація, до складу якої входить ЗАЗ, заявляє, що не веде ніяких переговорів з FAW Group і не планує запуск виробничого проекту з використанням агрегатної бази моделей вищезгаданого автовиробника, – заявили представники корпорації.

Раніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про можливе виробництво нового кросовера під назвою ЗАЗ Одеса, який збиратиметься на базі китайського авто FAW Bestune T77. Цей автомобіль вперше показали публіці ще у 2018 році.

Також українські медіа заявляли, що автомобіль нібито коштуватиме 550-700 тис. грн.

Варто відзначити, що FAW Besturn T77 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. Доступна 6-ступнева механічна КПП або 7-ступневий робот.

В салоні авто красується передова мультимедіа з сенсорним екраном. Китайський кросовер також може похвалитися круїз-контролем і досить об’ємним багажником.

У мережі також з’явилися фотографії FAW Besturn T77, якій за допомогою фотошопу домалювали українські номерні знаки.

На початку жовтня головний сервісний центр МВС запустив нову послугу для українських водіїв. Тепер кожен охочий зможе перевірити наявність номерних знаків, і знайти найбажаніший зі списку.

На вибір дається дві послуги: Наявність в області та Числова комбінація.

Джерело: УкрАвто