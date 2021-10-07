З 8 жовтня на дорогах України запрацюють ще 20 камер для фіксації порушень ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові датчики з’являться на дорогах 7 міст, і вони стежитимуть за дотриманням водіями правил руху в автоматичному режимі.

Один прилад КАСКАД з’явиться на просп. Свободи за адресою 120/25 в Кременчуці. Система контролюватиме ситуацію на дорозі в сторону вул. Бойко.

В Івано-Франківську розмістили відразу п’ять камер:

вул. Крихівецька 216 в сторону вул. Вишнева;

вул. Тисменицька 311 в сторону в’їзду в місто;

вул. Галицька 144 в сторону в’їзду в місто.

На вул. Євгена Коновальця розмістять відразу дві камери в обидві сторони.

Читайте також: В яких випадках поліція може перевірити страховку авто

Вулиці Тернополя оснащені додатковими чотирма системами КАСКАД.

Два датчики розташували на просп. Злуки 45-Б і 47-Б.

Одну камеру на вул. Протасевича 8 в сторону проспекту Степана Бандери.

Останню — на вул. Степана Будного 28 в сторону вул. Карпенка.

Для фіксації порушень ПДР у Кропивницькому встановили дві системи на вул. Габдрахманова 35-А та 50.

Миколаїв отримав один датчик — його встановили на просп. Центральний 160 в сторону Херсонського шосе.

Суми отримали для фіксації порушень ПДР відразу п’ять камер. Одну встановили на вул. В’ячеслава Чорновола. Другу – вул. Харківська 96. Відразу дві системи будуть автоматично записувати правопорушення на вул. Героїв Сумщини 10 і 27. П’яту — на вул. Героїв Крут 20.

Біла Церква отримала дві системи КАСКАД — їх розташували на вул. Леваневського 48 і просп. Князя Володимира.

За словами Білошицького, тепер кількість датчиків на дорогах України досягла позначки в 178 одиниць.

Ознайомитися з розташуванням усіх камер можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.

Нагадаємо, що на початку жовтня головний сервісний центр МВС запустив корисну функцію для українських водіїв. Тепер кожен охочий може перевірити наявність номерних знаків по області, а також вибрати потрібну комбінацію з цифр для свого транспорту. Правда, забронювати потрібний номер не вийде – перед походом в СЦ МВС рекомендується вибрати кілька комбінацій, хоч і список оновлюється в режимі реального часу.