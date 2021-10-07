С 8 октября на дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Новые датчики появятся на дорогах 7 городов, и они будут следить за соблюдением водителями правил движения в автоматическом режиме.

Один прибор КАСКАД появится на проспекте Свободы по адресу 120/25 в Кременчуге. Система будет мониторить ситуацию на дороге в сторону ул. Бойко.

В Ивано-Франковске разместили сразу пять камер:

ул. Крыхивецкая 216 в сторону ул. Вишневая;

ул. Тисменицкая 311 в сторону въезда в город;

ул. Галицкая 144 в сторону въезда в город.

На ул. Евгения Коновальца разместят сразу две камеры в обе стороны.

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Улицы Тернополя оснащены дополнительными четырьмя системами КАСКАД.

Два датчика расположили на проспекте Воссоединения 45-Б и 47-Б.

Одну камеру на ул. Протасевича 8 в сторону проспекта Степана Бандеры.

Последнюю — на ул. Степана Будного 28 в сторону ул. Карпенка.

Для фиксации нарушений ПДР в Кропивницком установили две системы на ул. Габдрахманова 35-А и 50.

Николаев получил один датчик — его установили на просп. Центральный 160 в сторону Херсонского шоссе.

Суммы получили для фиксации нарушений ПДД сразу пять камер. Одну установили на ул. Вячеслава Черновола. Вторую — ул. Харковская 96. Сразу две системы будут автоматически записывать правонарушения на ул. Героев Сумщины 10 и 27. Пятую — на ул. Героев Крут 20.

Белая Церковь получила две системы КАСКАД — их расположили на ул. Леваневского 48 и просп. Князя Владимира.

По словам Белошицкого, теперь количество датчиков на дорогах Украины достигло отметки в 178 единиц.

Ознакомиться с расположением всех камер можно с помощью интерактивной карты Украины на сайте МВД.

Напомним, что в начале октября главный сервисный центр МВД запустил полезную функцию для украинских водителей. Теперь каждый желающий может проверить наличие номерных знаков по области, а также выбрать нужную комбинацию из цифр для своего транспорта. Правда, забронировать нужный номер не получится — перед походом в СЦ МВД рекомендуется выбрать несколько комбинаций, хоть и список обновляется в режиме реального времени.