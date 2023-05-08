В Украине с 8 мая заработала новая система єЧерга для пересечения границы. Это электронная очередь, которая ускорит процесс выезда из страны. Пока сервис работает для грузовых перевозок, но впоследствии станет инструментом для всех типов транспорта.

О начале работы єЧерги заявили в Укртрансбезопасности, опубликовав список доступных для переезда пунктов.

Так, уже с 09:00 8 мая єЧерга заработала на следующих МАПП:

Волынская область

МАПП Ягодин — Дорогуск;

МАПП Устилуг — Зосин;

Львовская область

МАПП Краковец — Корчева;

МАПП Рава-Русская — Хребенне;

МАПП Шегини — Медика;

МАПП Нижанковичи — Мальховице;

Черновицкая область

МАПП Порубное — Сирет;

МАПП Мамалыга — Кривая;

Закарпатская область

МАПП Ужгород — Вишне Немецкое;

МАПП Чоп (Тиса) — Захонь;

МАПП Дьяково — Халмеу;

Винницкая область

МАПП Могилев-Подольский — Отач;

Одесская область

МАПП Рени — Джурджулешты;

МАПП Староказачье — Тудора;

МАПП Виноградовка — Вулканешты;

МАПП Орловка — Исакча.

Воспользоваться єЧергою можно с помощью сайта или приложения для Android и iOS. Для этого нужно зарегистрироваться в системе, подтвердить свою личность через электронную почту и мобильный телефон, а затем стать в очередь и ввести личные данные.

Также украинцы активно покупают авто за границей. В апреле это было рекордное количество импортного транспорта — чаще всего покупают бюджетные модели с пробегом.