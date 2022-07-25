В Украине с 26 июля подорожает Зеленая карта: озвучены новые цены на автострахование

С 26 июля в Украине подорожает Зеленая карта. Международное страхование возросло в цене из-за изменений официального курса валют.

О новых расценках заявили в Моторном транспортном страховом бюро Украины. Так, цены выросли на 26,3%.

Предыдущее изменение в цене было 18 июля — тогда страховые сертификаты подешевели на 4,4%.

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Зеленая карта активно используется водителями с 2009 года — они действуют по всей Европе, а также на территории Молдовы и Азербайджана. Последняя страна начала принимать документ в 2016 году.

Если раньше Зеленая карта в Украине на 15 дней для легковушек для поездок по Европе стоила 723 грн, то сейчас стоимость поднялась до 913 грн. Аналогично и для автобусов — с 2 715 до 3 429 грн. Водители грузовых авто также столкнуться с подорожанием — за аналогичный период придется заплатить 2 153 вместо 1 705 грн.

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C 1 июля для украинцев подорожало и автострахование для поездок в пределах страны. Это необходимо для финансовой помощи тем водителям, которые попали в ДТП и нуждаются в ремонте транспорта. На фоне увеличения стоимости компонентов, НБУ пришлось увеличить размеры выплат в случе дорожного происшествия. Правда, за такую услугу придется водителям доплачивать в обязательном порядке.