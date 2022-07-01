В Україні з 1 липня подорожчало автострахування. Зміни стосуються і європротоколу, за допомогою якого можна отримати компенсацію без участі співробітника поліції.
Про це заявили в НБУ – на такий крок пішли для запровадження європейських стандартів в українську систему страхування. До того ж ціни на компоненти для транспорту помітно зросли – зміни допоможуть компенсувати різницю водіям, які змушені ремонтувати авто.
На скільки подорожчало страхування – точних цифр немає. У НБУ заявили, що суттєвих збільшень вартості не буде. Експерти вважають, що через збільшення виплат на компенсацію страхування подорожчало на 10-20%.
Нагадаємо, що зміни збільшили розмір компенсації.
Тепер за ДТП грошову виплату за одного потерпілого збільшено зі 130 до 160 тис. грн. За шкоду життю та здоров’ю сума зросла на 60 тис. грн – з 260 до 320 тис. грн.
Компенсація щодо європротоколу також зросла з 50 до 80 тис. грн.
Дані про зелену картку доступні у МТСБУ для зменшення шансів на шахрайство серед несумлінних водіїв у разі ДТП.
У другій половині літа на українців чекає величезна кількість змін – приміром, розмитнити авто можна буде через Дія, а вартість цієї послуги оформлюватиметься за іншою формулою. Найвигідніше буде розмитнення авто віком до 5 років – ввозити старий автомобіль буде безглуздим через високу ставку.