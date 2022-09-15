В Україні станом на 15 вересня 2022 на кілька копійок здорожчав бензин А-92 та дизельне пальне.

Так, середні ціни на українських АЗС наступні: бензин A-95+ коштує 50,60 грн за літр; бензин A-95 коштує 49,67 грн за літр; A-92 – здорожчав на 7 коп. і в середньому коштує 47,90 грн за літр. Дизельне пальне здорожчало на 1 коп. і зараз коштує 53,14 грн за літр.

Ціна на автогаз поки залишається незмінною – 25,93 грн/літр.

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Скільки коштує пальне в Україні:

Найдорожче бензин А-95 коштує на заправках мереж ОККО та WOG – 51 грн за літр, а найдешевше на Укр-Петролі – за 47,50 грн/літр.

Бензин А-95+ найдорожче на АЗС Овис – 55,99 грн за літр, найдешевше на VostokGaz – 47,99 грн/літр.

Нагадаємо, що в Україні середні ціни на пальне на автозаправках 14 вересня дещо знизилися.

Джерело: AutoRia