В Украине по состоянию на 15 сентября 2022 года на несколько копеек подорожал бензин А-92 и дизельное топливо.

Средние цены на украинских АЗС следующие: бензин A-95+ стоит 50,60 грн за литр; бензин A-95 стоит 49,67 грн/литр; A-92 – подорожал на 7 коп. и в среднем стоит 47,90 грн/литр. Дизельное топливо подорожало на 1 коп. и сейчас стоит 53,14 грн за литр.

Цена на автогаз пока остается неизменной – 25,93 грн/литр.

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Сколько стоит топливо в Украине:

Дороже всего бензин А-95 стоит на заправках сетей ОККО и WOG — 51 грн за литр, а дешевле всего на Укр-Петроле — за 47,50 грн/литр.

Бензин А-95+ дороже всего на АЗС Овис — 55,99 грн за литр, дешевле всего на VostokGaz — 47,99 грн/литр.

Напомним, что в Украине средние цены на топливо на автозаправках 14 сентября несколько снизились.

Источник: AutoRia