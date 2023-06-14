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В Україні спростили перереєстрацію авто: що змінилося

14 Червня 2023, 17:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

В Україні змінилася перереєстрація авто. Купити і продати транспорт набагато простіше завдяки оновленням у законах.

Тепер проведення експертизи під час перереєстрації авто не обов’язкове. Виняток — тільки авто з пробігом, яке завезли в Україну і реєструють вперше.

Щоб купити та продати автомобіль, потрібно лише зареєструватися на певний час в електронній черзі та отримати послугу в СЦ МВС – процес триває менше 30 хвилин.

Огляд авто все ще можна зробити, якщо цього захоче продавець або покупець.

Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий заявив, що це збільшить зручність використання такої послуги – українці самі обиратимуть час і місце перереєстрації, а також необхідність експертного огляду транспорту за бажанням.

– Ми прагнемо надати можливість здійснювати усвідомлений вибір щодо порядку, місця, способу, формату отримання послуги. Водночас ми попереджаємо громадян про можливі ризики, – заявив Драп’ятий.

Нагадаємо, що з 1 червня змінився процес отримання водійських прав. Приміром, планується зменшити кількість СЦ МВС, де можна скласти іспити. У кімнатах буде більше камер, а в автомобілях — одразу кілька відеореєстраторів. Це необхідно для прозорості отримання документа.

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Джерело
Урядовий портал
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