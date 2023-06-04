В Україні зростає тренд продажів нових легкових авто. У травні українці купили 5,8 тис. машин – це на 53% більше, ніж у травні 2022 року і на 13,8% більше, ніж у квітні 2023.

Найбільше нових легковиків у травні зареєстрували в Києві (2 196 шт.) та Київській області (693 шт.). Також активними покупцями автівок були Дніпропетровська (505 шт.), Одеська (396 шт.) та Львівська (320 шт.) області.

Найчастіше українці обирали легковики Toyota (13%) та Renault (9%). У п’ятірку продажів також увійшли Volkswagen (9%), Hyundai (6,7%) та СКС (6,5%).

Які нові легковики купували українці у травні 2023: популярні моделі