В Україні зростає тренд продажів нових легкових авто. У травні українці купили 5,8 тис. машин – це на 53% більше, ніж у травні 2022 року і на 13,8% більше, ніж у квітні 2023.
Найбільше нових легковиків у травні зареєстрували в Києві (2 196 шт.) та Київській області (693 шт.). Також активними покупцями автівок були Дніпропетровська (505 шт.), Одеська (396 шт.) та Львівська (320 шт.) області.
Найчастіше українці обирали легковики Toyota (13%) та Renault (9%). У п’ятірку продажів також увійшли Volkswagen (9%), Hyundai (6,7%) та СКС (6,5%).
Які нові легковики купували українці у травні 2023: популярні моделі
- Renault Duster — 415 шт.
- Toyota RAV-4 — 269 шт.
- Toyota Corolla (поліцейська) — 206 шт.
- Volkswagen ID.4 — 176 шт.
- Hyundai Tucson — 162 шт.
- Renault Duster (поліцейський) — 148 шт.
- Mazda CX-5 — 140 шт.
- Nissan Qashqai — 113 шт.
- Suzuki Vitara — 112 шт.
- Honda M-NV — 111 шт.
- Volkswagen Touareg — 108 шт.
- Skoda Kodiaq — 103 шт.
- Toyota Camry — 99 шт.
- Suzuki SX-4 — 98 шт.
- Toyota Corolla — 96 шт.