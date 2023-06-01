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Экзамены на водительские права будут сдавать по-новому: что изменилось с 1 июня

1 июня 2023, 13:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Водій, авто, машина
Источник: Pexels

З 1 июня водителей ждут изменения в сдаче экзаменов на права в некоторых сервисных центрах МВД. В пилотном проекте берет участие четыре области — Львовская, Одесская, Винницкая и Киевская.

Что именно изменится для водителей с 1 июня и где будут принимать экзамены по новому, читайте далее.

Какие изменения ждут водителей с 1 июня

Так, с 1 июня уменьшится количество сервисных центров МВД для сдачи экзаменов. Теперь права можно будет получить в 55 центрах из 148 имеющихся.

Цель — прозрачность сдачи экзаменов. Первый этап — сдача теории. Специальные для этого классы оборудованы камерами с записью звука, полным охватом и идентификацией лица по Face ID.

Второй этап — сдача практики. На экзаменационных авто будут камеры — спереди, сзади и в салоне с углом обзора в 360°, а записи с них автоматически  будут отгружать видео на сервер. Проще говоря — больше никаких слепых зон,  а это значит, что ни на сдачи теории, ни на практике — никто никому подсказать не сможет.

Изменится и последовательность вопросов в билетах. Увеличится также срок обжалования результатов экзамена — с трех дней до 30.

Проект будет внедряться поэтапно. Первые два месяца — в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях, в дальнейшем масштабируется по всей Украине.

В каких сервисных центрах МВД уже заработал проект

Львовская область:

  • Львов (сервисный центр МВД № 4641)
  • село Красное (сервисный центр МВД № 4643)
  • Стрый (сервисный центр МВД № 4645)
  • Червоноград (сервисный центр МВД № 4646)
  • село Зимняя Вода (сервисный центр МВД № 4649)

Киевская область:

  • Белая Церковь (сервисный центр МВД № 3242)
  • село Софиевская Борщаговка (сервисный центр МВД № 3246)
  • Переяслав (сервисный центр МВД № 3248)

Одесская область:

  • Белгород-Днестровский (сервисный центр МВД № 5143)
  • Измаил (сервисный центр МВД № 5144)
  • Подольск (сервисный центр МВД № 5149)
  • Одесса (сервисный центр МВД № 5154)

Винницкая область:

  • Винница (сервисный центр МВД № 0541)
  • Могилев-Подольский (сервисный центр МВД № 0543)
  • Тульчин (ТСЦ № 0544)

В этих регионах уже работает система предварительной записи. Талон на практический экзамен на транспортном средстве категории В можно получить как в терминале в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал е-запись.

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Источник
МВД
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