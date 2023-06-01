З 1 июня водителей ждут изменения в сдаче экзаменов на права в некоторых сервисных центрах МВД. В пилотном проекте берет участие четыре области — Львовская, Одесская, Винницкая и Киевская.
Что именно изменится для водителей с 1 июня и где будут принимать экзамены по новому, читайте далее.
Какие изменения ждут водителей с 1 июня
Так, с 1 июня уменьшится количество сервисных центров МВД для сдачи экзаменов. Теперь права можно будет получить в 55 центрах из 148 имеющихся.
Цель — прозрачность сдачи экзаменов. Первый этап — сдача теории. Специальные для этого классы оборудованы камерами с записью звука, полным охватом и идентификацией лица по Face ID.
Второй этап — сдача практики. На экзаменационных авто будут камеры — спереди, сзади и в салоне с углом обзора в 360°, а записи с них автоматически будут отгружать видео на сервер. Проще говоря — больше никаких слепых зон, а это значит, что ни на сдачи теории, ни на практике — никто никому подсказать не сможет.
Изменится и последовательность вопросов в билетах. Увеличится также срок обжалования результатов экзамена — с трех дней до 30.
Проект будет внедряться поэтапно. Первые два месяца — в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях, в дальнейшем масштабируется по всей Украине.
В каких сервисных центрах МВД уже заработал проект
Львовская область:
- Львов (сервисный центр МВД № 4641)
- село Красное (сервисный центр МВД № 4643)
- Стрый (сервисный центр МВД № 4645)
- Червоноград (сервисный центр МВД № 4646)
- село Зимняя Вода (сервисный центр МВД № 4649)
Киевская область:
- Белая Церковь (сервисный центр МВД № 3242)
- село Софиевская Борщаговка (сервисный центр МВД № 3246)
- Переяслав (сервисный центр МВД № 3248)
Одесская область:
- Белгород-Днестровский (сервисный центр МВД № 5143)
- Измаил (сервисный центр МВД № 5144)
- Подольск (сервисный центр МВД № 5149)
- Одесса (сервисный центр МВД № 5154)
Винницкая область:
- Винница (сервисный центр МВД № 0541)
- Могилев-Подольский (сервисный центр МВД № 0543)
- Тульчин (ТСЦ № 0544)
В этих регионах уже работает система предварительной записи. Талон на практический экзамен на транспортном средстве категории В можно получить как в терминале в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал е-запись.