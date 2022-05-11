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В Украине упростили процедуру получения водительских прав: что изменилось

11 мая 2022, 12:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украине упростили процедуру обучения и получения водительских прав. Инициатором изменений стал Кабмин — сроки обучения сокращены, а также появилась возможность получать знания онлайн.

Об этом сообщается на портале МВД.

Изменения позволили заметно уменьшить сроки обучения на получение водительских прав категорий В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом). Теоретическую часть обучения сократили на 20%. 

Проходить обучение теперь можно онлайн — это можно сделать через Zoom, Skype, Google Meet, и другие аналогичные сервисы для проведения конференций.

Переселенцам также разрешили сдавать практическую часть экзамена в любом сервисном центре МВД вне зависимости от места сдачи теории. Это касается и получения самого документа — сделать это можно в любом СЦ.

Украинцы смогут вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, которое выдали на имя лица для пересечения границы. Это можно сделать в течение 10 дней со дня возвращения в Украину в любом СЦ МВД.

Сейчас Министерство внутренних дел думает над внедрением в сервис Дія возможности перерегистрации авто. Вопрос поднимается даже в условиях войны. С другой стороны, сейчас в Украине работают почти все сервисные центры, которые расположены на относительно безопасных территориях.

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Источник
МВД
Теги
Автомобилисты, Водійські права, МВД, Удостоверение водителя
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