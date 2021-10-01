З 1 жовтня громадяни України можуть рівноцінно обміняти водійське посвідчення на аналогічний зразок в ОАЕ під час переїзду. Про це повідомляється на сайті МВС України.

З початку жовтня почав діяти Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об’єднаних Арабських Еміратів. Ця угода помітно спростить конвертацію українських прав на посвідчення ОАЕ без складання іспитів — практики та теорії.

– Зміни торкнуться лише тих водіїв, які мають права на керування транспортними засобами категорії А (мотоцикли та моторолери) і B (легкові автомобілі та інший транспорт на їх базі), – говориться в повідомленні МВС.

Ті, хто тимчасово перебуває в ОАЕ також можуть скористатися домовленістю — для водіння авто або двоколісного транспорту досить мати при собі українські права. Більше нема потреби в отриманні посвідчення міжнародного стандарту.

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В Україні з 1 жовтня тепер потрібно вмикати фари за межами міст навіть у денний час. Правило діє з 1 жовтня по 1 травня, і стосується водіїв авто, велосипедів, і навіть електросамокатів. Зміни покликані збільшити безпеку учасників дорожнього руху в сезон негоди, а також короткого світлового дня.

Варто відзначити, що на деяких моделях авто закордонного виробництва фари вмикаються автоматично навіть вдень — це покращує видимість транспорту на дорозі.