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В Украине отменили плату за растаможку авто: какой транспорт попал под изменения

1 апреля 2022, 17:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, для работы экономики страны отменили налоги на практически весь импорт, в том числе и на транспорт. 

Власти пошли навстречу украинским автолюбителям — соответствующий законопроект №7190 был принят Верховной Радой.

В нем идется об освобождении с 1 апреля от НДС и акцизного налога при импорте плательщиками единого налога 1, 2 и 3 групп все транспортные средства в период военного времени — это касается авто и кузовов для них, прицепов, мотоциклов, а также транспорта для перевозки 10 и более человек. Можно ввозить легковой транспорт, который соответствует нормам экостандарта Евро2 или выше — авто выпуска позже 1996 года. Грузовики и автобусы должны соответствовать нормам Евро5 — не старее 2010 года выпуска. Правда, изменения в законе не касаются импорта из России и Беларуси.

Правда, некоторых платежи избежать не получится — все еще есть сбор в пенсионный фонд для первой регистрации авто в Украине, а также необходимость оплата услуг таможни и СЦ МВД.

Напомним, что в Украине возобновили работу сервисные центры МВД. И хотя услуги не все доступны, украинцы могут сдать на права и перерегистрировать свой транспорт.

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Теги
Импорт авто , авто з європи , Автомобилисты , Війна в Україні , розмитнення , Растаможка авто
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