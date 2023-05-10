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В Україні прискорилося зниження цін на бензин та дизель

10 Травня 2023, 09:55
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У середу, 10 травня, в мережах українських АЗС помітно знизилися середні ціни на всі види пального, окрім автогазу.

Вартість преміального A-95+ зменшилася на 34 копійки – до 48,04 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 скинув 25 копійок від учорашньої ціни, і сьогодні його реалізують в середньому по 46,12 грн/л.

A-92 здешевшав лише на 2 копійки – до 44,32 грн за літр.

Середня ціна дизельного пального знизилася на 45 копійок (45,06 грн/л).

Вартість автогазу поки що лишається на рівні 21,7 грн/л.

Ціни на пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 10 травня

Ціни на бензин 10 травня

Фото: AutoRia

Тенденції на ринку збігаються з прогнозами експертів, які вважають, що у травні вартість пального знизиться на одну-дві гривні.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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