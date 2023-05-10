В среду, 10 мая, в сетях украинских АЗС заметно снизились средние цены на все виды топлива, кроме автогаза.

Стоимость премиального A-95+ уменьшилась на 34 копейки — до 48,04 грн/л.

Популярный бензин марки А-95 сбросил 25 копеек от вчерашней цены, и сегодня его реализуют в среднем по 46,12 грн/л.

A-92 подешевел всего на 2 копейки — до 44,32 грн за литр.

Средняя цена дизельного топлива снизилась на 45 копеек (45,06 грн/л).

Стоимость автогаза пока остается на уровне 21,7 грн/л.

Цены на топливо в сетях автозаправочных станций:

Тенденции на рынке совпадают с прогнозами экспертов, которые считают, что в мае стоимость топлива снизится на одну-две гривны.

Источник: AutoRia