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В Украине ускорилось снижение цен на бензин и дизель

10 мая 2023, 09:55
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

В среду, 10 мая, в сетях украинских АЗС заметно снизились средние цены на все виды топлива, кроме автогаза.

Стоимость премиального A-95+ уменьшилась на 34 копейки — до 48,04 грн/л.

Популярный бензин марки А-95 сбросил 25 копеек от вчерашней цены, и сегодня его реализуют в среднем по 46,12 грн/л.

A-92 подешевел всего на 2 копейки — до 44,32 грн за литр.

Средняя цена дизельного топлива снизилась на 45 копеек (45,06 грн/л).

Стоимость автогаза пока остается на уровне 21,7 грн/л.

Цены на топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 10 травня

Ціни на бензин 10 травня

Фото: AutoRia

Тенденции на рынке совпадают с прогнозами экспертов, которые считают, что в мае стоимость топлива снизится на одну-две гривны.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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