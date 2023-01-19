Потрібно перевірити історію автомобіля, але не знаєте, як це зробити? Дізнатися всю інформацію про транспортний засіб можна за допомогою VIN-коду машини. Це надійний спосіб достукатися правди про транспорт, яку вам не розповість продавець.

За VIN-кодом також можна визначити історію експлуатації транспорту. Продавець не зможе збрехати, якщо отримати доступ до цінної інформації самостійно.

Факти ICTV підготували докладну інструкцію, як перевірити авто за VIN-кодом в Україні.

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Що таке VIN-код та навіщо його перевіряти? Що таке VIN-код? Ця абревіатура розшифровується як Vehicle identification number, у буквальному перекладі означає ідентифікаційний номер транспортного засобу. Він є унікальним для кожного транспорту. VIN-код – можна порівняти з відбитком пальців для людей. З відкритих джерел можна дізнатися, чи складається автомобіль у викраденні, чи перебуває в заставах, чи утилізований він, чи, можливо, на транспортний засіб накладено якісь обмеження від органів влади? Найчастіше кодом цікавляться покупці авто, хоч і продавці його найчастіше приховують. Однак, існує кілька способів ідентифікувати авто.

Крок 1. Зайти на сайт Головного сервісного центру МВС України Щоб перевірити авто за VIN-кодом, потрібно зайти на сайт Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а саме - Електронний кабінет водія. Сервіс надає інформацію про транспортні засоби. Також сайт надає можливість користуватися деякими послугами сервісних центрів МВС у дистанційному форматі. Процес перевірки на сайті безкоштовний – водій може дізнатися рік випуску автомобіля, модель, дату, тип та місце останньої операції з транспортним засобом (ТЗ). Серед додаткової інформації - тип пального, кількість сидячих місць (включаючи водія), вага машини з навантаженням і без неї, а також іншу інформацію. Щоправда, за історію власників доведеться доплатити. Важливо, що сервіс надає відкриті дані без порушень конфіденційності.

Крок 2. Увійти в обліковий запис онлайн-сервісу Електронний кабінет водія Щоб перевірити авто за VIN-кодом, потрібно зареєструватися на сайті, а також створити або увійти до особистого кабінету можна кількома способами, у тому числі через банк та електронний підпис. Далі потрібно виконати вимоги системи та ввести необхідні для авторизації дані. Якщо ви все ввели правильно, то з'явиться повідомлення про авторизацію користувача - потрібно натиснути Погодитися.

Крок 3. Ввести VIN-код автомобіля Після успішного входу в Електронний кабінет водія відкриється вікно з послугами сервісу. Потрібно клікнути на верхню праворуч - Перевірка ТЗ. Далі потрібно виконати вимоги системи та ввести необхідні для авторизації дані.