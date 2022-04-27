На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто був змушений перетнути кордон на авто. В іншій країні правила дорожнього руху відрізняються від українських, і у разі ДТП можуть виникнути проблеми від незнання подальших дій.

Що робити, якщо ви потрапили в ДТП за кордоном – далі в матеріалі.

Моторне транспортне страхове бюро України радить не залишати місце ДТП до приїзду поліції, яку слід викликати. Якщо у разі події немає травмованих чи загиблих людей, а також величезної кількості пошкоджень транспорту, можна оформити ДТП по Європротоколу.

Після пригоди слід також переконатися у безпеці всіх учасників дорожнього руху, після чого сфотографувати місце ДТП з усіма деталями: пошкодженнями авто, координати місця, а також записати відео, зафіксувавши місце події.

Далі – необхідно записати інформацію про інших учасників ДТП: ім’я прізвища водія, його номер телефону, посвідчення водія, назву страхової компанії та номер поліса. Дуже корисними будуть свідчення свідків – рекомендується взяти у них контактні дані.

У МТСБУ також закликають водіїв не підписувати документи, які залишилися вам незрозумілими. Якщо цього не можна уникнути – допишіть українською мовою, що ви не розумієте зміст документа, а також не знаєте мови, якою він написаний.

За можливості рекомендується також сфотографувати всі документи, які були оформлені на місці ДТП.

Якщо ви вважаєте себе винним у ДТП – надайте іншому учаснику події дані про ваш договір міжнародного страхування Зелена картка.

Якщо винні у ДТП не Ви – наполягайте на наданні інформації свого договору страхування іншого водія. Якщо ви потерпілий у ДТП, нікому не надавайте дані про договір страхування, крім поліції.

Про подію також необхідно повідомити страхову компанію, з якою ви уклали договір.