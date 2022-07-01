В Украине с 1 июля подорожало автострахование. Изменения касаются и европротокола, с помощью которого можно получить компенсацию без участия сотрудника полиции.

Об этом заявили в НБУ — на такой шаг пошли для внедрения европейских стандартов в украинскую систему страхования. К тому же, цены на комплектующие для транспорта заметно возросли — изменения помогут компенсировать разницу водителям, которые вынуждены ремонтировать авто.

На сколько подорожало страхование — точных цифр нет. В НБУ заявили, что существенных увеличений в стоимости не будет. Эксперты считают, что из-за увеличения выплат на компенсацию, страхование подорожало на 10-20%.

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Напомним, что изменения увеличили размер компенсации.

Теперь при ДТП денежная выплата за одного потерпевшего увеличена со 130 до 160 тыс. грн. За ущерб жизни и здоровью сумма возросла на 60 тыс. грн — с 260 до 320 тыс.

Компенсация по европротоколу также выросла с 50 до 80 тыс. грн.

Данные о зеленой карте доступны в МТСБУ для уменьшения шансов на мошенничество среди недобросовестных водителей в случае ДТП.

Во второй половине лета украинцев ждет огромное количество изменений — к примеру, растаможить авто можно будет через приложение Дія, а стоимость этой услуги будет оформляться по другой формуле. Выгоднее всего будет растаможка авто возрастом до 5 лет — ввозить старый автомобиль будет бессмысленно из-за высокой ставки.