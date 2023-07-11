В Україні хочуть повернути пільгове розмитнення авто, але для обмеженого кола осіб. Якщо закон ухвалять, то вигідно привозити транспорт зможуть тільки учасники бойових дій.

Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9209 ще у квітні 2023 року. Його автором є нардеп Сергій Гривко.

У законопроєкті пропонується скасувати обов’язкову оплату мита для окремих військових, які ввозять транспорт в Україну. Варто зазначити, що це не повернення нульового розмитнення, яке було навесні та влітку 2022 року – учасники бойових дій будуть змушені платити ПДВ та акцизи.

Ще одне важливе обмеження – неможливість перепродажу авто. Учасник бойових дій зможе завезти транспорт тільки для особистого використання.

Зазначається, що ініціатива потрібна для спрощеної процедури ввезення транспорту для захисників, бо військові частини зможуть брати авто з інших країн.

Факти ICTV з’ясували в юриста, які пільги стосуватимуться УБД у разі ухвалення законопроєкту. Поки що для військових жодних винятків немає, але це найближчим часом може змінитися. Зараз у ВР є три схожі законопроєкти, та всі вони поки що на розгляді.