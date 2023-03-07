З липня минулого року у Верховній Раді думають над тим, аби звільнити ветеранів від сплати мита та ПДВ за авто, які ввезенні на митну територію України.

Як зараз відбувається процес розмитнення авто і чи є пільги для УБД – читайте в матеріалі.

Розмитнення авто для УБД: у 2023 поки що пільг немає

Адвокат Мар’ян Сащук зазначає, що нульове розмитнення було дозволене у період з 1 квітня по 1 липня 2022 року. З липня минулого року нульове розмитнення скасували. На цю мить у Верховній Раді є 3 законопроєкти (7498, 7499 і 7499, 1), які передбачають повернення пільгового оподаткування (нульового розмитнення) для ввезення авто УБД.

Зараз дивляться

Однак ці проєкти були подані ще влітку минулого року, і на цей час вони перебувають лише на розгляді в комітетах. Передумов вважати, що найближчим часом нульове розмитнення для УБД повернуть – немає.

Але чисто теоретично, до кінця 2023 року хоча б 1 з цих проєктів може бути проголосований. Але якщо говорити про ввезення автомобілів у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, то для цієї категорії пільгове розмитнення не скасовувалося і діє й досі.

Розмитнення авто для УБД: кого будуть стосуватися пільги, якщо законопроєкт приймуть

У разі ухвалення нового законопроєкту, за словами експерта, така пільга стосуватиметься учасників бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації з моменту початку дії воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року, до закінчення воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування, та громадян — власників авто, які знищені внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених військовою агресією Росії.

З огляду на даний законопроєкт таким правом можуть користуватися лише учасники бойових дій, які з початком воєнного стану брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, що оформлено відповідними документами.

Для решти саме учасників бойових дій — адже мова йде лише про цю категорію, — пільги не діятимуть.

Як розмитнити авто УБД

Автопродавець Юрій Мочарко каже, що оскільки учасники бойових дій зараз не виїзні з України, то ви можете зробити доручення на якогось члена вашої сім’ї, або на людину, яка займається пригоном авто з Європи.

Далі ця людина купує автомобіль, робить договір купівлі-продажу, транзитні номери, скидає вам або брокеру фото документів, аби вислали код для заїзду в Україну. Потім проводите внутрішню сертифікацію авто, розмитнення і ставите машину на облік.