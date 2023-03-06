В Україні можуть зробити ринок вживаних авто прозорішим. Для цього нардепи зареєстрували в Раді законопроєкт №9083.

Одним з ініціаторів такого документа став голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який поділився своїми думками з цього приводу.

– Законопроєкт передбачає дерегуляцію і детінізацію ринку торгівлі вживаними авто, – заявив чиновник.

Якщо ідею ухвалять, то організаціям, що торгують, не потрібно буде реєструвати вживаний транспорт на себе. Це стосується випадків, якщо автомобілі купуються з метою подальшого перепродажу.

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– Це рішення виведе ринок із тіні, а також ліквідує схеми, через які бюджет недоотримує податки, – додав Гетьманцев.

Це також буде плюсом і для українців – організаціям не потрібно буде займатися оформленням і переоформленням транспорту.

Нагадаємо, що Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто в Дії. Раніше Мінцифри підготували зміни до законодавчої бази, щоб популярна послуга з’явилася онлайн. Для цього в міністерстві ініціювали зміни у формулі підрахунку вартості розмитнення, і навіть створили калькулятор для підрахунку.