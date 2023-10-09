В Україні хочуть заборонити джипінг заповідними зонами – йдеться про їзду на позашляховиках та іншому транспорті. Усе через шкоду довкіллю під час таких розваг.

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Для реалізації заборони було створено законопроєкт.

Варто зазначити, що заборона не буде повністю закривати в’їзд у заповідні зони на транспорті – дороги загального користування будуть і надалі доступні.

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– Це допоможе захистити біорізноманіття від знищення та хімічних забруднень, шумів і вібрацій, що їх спричиняють автомобілі, – зазначають у міністерстві.

Варто зазначити, що джипінг – поширений вид відпочинку в Карпатах, де створено повноцінні маршрути посеред заповідників. Такі дороги проїжджаються на спеціально підготовлених позашляховиках або квадроциклах. При цьому, стежки нерідко проходять через ліси, річки та інші місця, які знищуються транспортом. Еко-захисники вже не перший рік намагаються заборонити джипінг, і тепер є повноцінний законопроєкт.

Нагадаємо, що на початку жовтня в МВС повернули можливість онлайн-оплати штрафів за порушення ПДР. Це стосується тих порушень, які були помічені автоматичними камерами фіксації на дорогах. У міністерстві нагадали, що в разі оплати протягом 10 днів, водій віддає лише 50% від суми штрафу.