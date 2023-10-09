В Украине хотят запретить джипинг по заповедным зонам — речь идет о езде на внедорожниках и другом транспорте. Все из-за вреда окружающей среде во время таких развлечений.

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Для реализации запрета был создан законопроект.

Стоит отметить, что запрет не будет полностью закрывать въезд в заповедные зоны на транспорте — дороги общего пользования будут и далее доступны.

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— Это поможет защитить биоразнообразие от уничтожения и химических загрязнений, шумов и вибраций, которые вызывают автомобили, — отмечается в министерстве.

Стоит отметить, что джипинг — распространенный вид отдыха в Карпатах, где созданы полноценные маршруты посреди заповедников. Такие дороги проезжаются на специально подготовленных внедорожниках или квадроциклах. При этом, тропинки нередко проходят через леса, реки и другие места, которые уничтожаются транспортом. Экозащитники уже не первый год пытаются запретить джипинг, и теперь есть полноценный законопроект.

Напомним, что в начале октября в МВД вернули возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушения ПДД. Это касается тех нарушений, которые были замечены автоматическими камерами фиксации на дорогах. В министерстве напомнили, что в случае оплаты в течении 10 дней, водитель отдает всего 50% от суммы штрафа.