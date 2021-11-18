Українці почали відмовлятися від авто із США. Експерти з Інституту досліджень авторинку запевняють, що транспорт з Європи приваблює наших водіїв більше.

За статистикою, за 2021 рік в Україні було зареєстровано майже 424 тис. легкових авто з пробігом. Купівлею транспортного засобу українці цікавилися найчастіше у вересні та жовтні.

Експерти з’ясували, з яких країн завозили вживані авто цього року та склали докладний рейтинг.

Як виявилось, кількість привезених автомобілів з Європи налічує близько 311 тис. одиниць транспорту. Це близько 63,6% від загальної кількості. Дешевизна та мінімальні терміни очікування дозволяють сісти за кермо через невеликий період після покупки.

Зі США, Канади та Мексики у 2021 році було куплено 140 тис. авто – це близько 28,6% від загальної кількості.

Трійку лідерів замикають Грузія та Корея – з цих країн ввезли 38 тис. авто – це 7,8%.

Популярність легковиків зі США продовжує знижуватися — пік реєстрацій припадав на травень, а найменше ввезли у жовтні. На це міг вплинути світовий дефіцит компонентів — виробники зменшують кількість випущених авто, через що страждає і вторинний ринок.

Статистика купівлі автомобілів з Європи має протилежну тенденцію — з травня кількість ввезених євроблях тільки збільшується. На позитивні зміни у статистиці вплинув дефіцит американських авто.

Однак передбачити тенденції на 2022 рік не так вже й просто. З 11 листопада в Україні не можна розмитнити автомобіль за пільговою ставкою. Тепер власників євроблях може зупинити патрульна поліція, якщо транспорт не перереєстрували протягом пільгового періоду. Порушникам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн.