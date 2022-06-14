Украинцы могут заменить свои водительские удостоверения на документы европейского образца. Теперь пластиковая карточка будет соответствовать всем нормам — вместо пиктограмм разместили коды.

Об нововведении сообщили в СЦ МВД.

— Мы все боремся за жизнь в европейской свободной Украине, где уважают выбор каждого, а государственные органы работают на улучшение жизни каждого без исключения. Сервисные центры МВД всегда за внедрение западного опыта. Поэтому украинское водительское удостоверение адаптировано к документам ЕС, — сообщили в СЦ.

Помимо добавления кода вместо пиктограммы, на документе будет отображаться метка о сдаче экзамена в автошколе на авто с автоматической КПП в виде числа 78.

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Обменять документ на новый образец можно в СЦ МВД — для этого необходимо иметь при себе необходимый перечень документов.

Во время замены прав нужно предоставить паспорт, копию ИНН, а также удостоверение водителя.

В начале лета появилась еще одно полезное изменения для водителей — теперь можно растаможить автомобиль с помощью сервиса Дія. Все это происходит в режиме онлайн, и процесс занимает несколько минут. Таможенники не будут влиять на формулу растаможки — ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.