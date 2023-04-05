У березні українці активно купували електрокари – за перший місяць весни автопарк поповнився 1908 автомобілями з електродвигунами. З них 1383 авто – вживані.

Експерти з Укравтопрому заявили, що, порівняно з лютневими показниками, кількість куплених електрокарів зросла на 13%.

Не обійшлося й без лідерів серед нових авто – деякі популярні моделі помітно більше подобаються нашим автолюбителям.

Зараз дивляться

На першому місці – компактний кросовер Volkswagen ID.4 – автомобіль купили 149 разів.

Третє місце за Dongfeng Honda M-NV – футуристичний кросовер з електродвигуном купили рівно 100 разів.

Трійку лідерів замикає трирядний кросовер Volkswagen ID.6 – 28 покупок. Автомобіль нехай і не надто популярний в Україні, але родина ID німецького виробництва продовжує набирати обертів.

Четверте місце за Honda e – 24 авто, а рейтинг на п’ятому місці замикає мінівен Dong Feng M5 EV – 22 авто.

Серед уживаних авто рейтинг зовсім інакший. Перше місце за бюджетним і культовим Nissan Leaf – 276 авто. Друге місце за кросовером Volkswagen ID.4 із показником у 146 авто. Трійку лідерів замикає флагманська Tesla Model 3 – 137 реєстрацій, а за нею – кросовер Tesla Y з позначкою в 114 авто. Останню сходинку в рейтингу посідає компактний Volkswagen E-Golf – 89 авто.

Утім, найпопулярнішим легковиком в Україні виявився Renault Duster. Бюджетний кросовер купили просто з салону 414 разів за минулий місяць.