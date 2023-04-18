Навесні українці почали активно купувати мотоцикли. Двоколісний транспорт дешевший за авто, менше споживає пального та компактніший.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, які мотоцикли найчастіше купують на внутрішньому ринку, імпортні моделі та нові з салону в березні.

На вторинному ринку лідирує Jawa 350 чехословацького виробництва – 29 мотоциклів. Друге місце за класичним дорожнім Honda CB500 – 27 продажів. Трійку лідерів замикає мотоцикл для новачків Lifan LF200 – 27 покупок.

Імпортні моделі завозили трохи частіше – лідером у цьому сегменті є мопед Yamaha Jog – 49 реєстрацій. Друге місце за конкурентом лідера, Honda Dio – 30 мопедів. Трійку лідерів замикає крузер Yamaha Drag Star 400 – 15 мотоциклів.

Ринок нових мотоциклів і мопедів значно відрізняється від решти – перше місце за мопедом Musstang MT125, 172 покупки. На другому місці – мопед Spark SP125C, 115 реєстрацій. Список замикає Lifan LF175 – 109 штук.

Набагато активніше українці купують уживані авто – за березень автопарк поповнився 14,2 тис. У цьому рейтингу лідером виявився французький, німецький і чеський автопром. Середній вік таких авто становить 11 років – це автомобілі 2012 року випуску.