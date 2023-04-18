Весной украинцы начали активно покупать мотоциклы. Двухколесный транспорт дешевле авто, меньше потребляет топлива и компактные.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, какие мотоциклы чаще всего покупают на внутреннем рынке, импортные модели и новые из салона в марте.

На вторичном рынке лидирует Jawa 350 чехословацкого производства — 29 мотоциклов. Второе место за классическим дорожным Honda CB500 — 27 продажей. Тройку лидеров замыкает мотоцикл для новичков Lifan LF200 — 27 покупок.

Импортные модели завозили немного чаще — лидером в этом сегменте является мопед Yamaha Jog — 49 регистраций. Второе место за конкурентом лидера, Honda Dio — 30 мопедов. Тройку лидеров замыкает крузер Yamaha Drag Star 400 — 15 мотоциклов.

Рынок новых мотоциклов и мопедов значительно отличается от остальных — первое место за мопедом Musstang MT125 — 172 покупок. На втором месте — мопед Spark SP125C — 115 регистраций. Список замыкает Lifan LF175 — 109 штук.

Намного активнее украинцы покупают подержанные авто — за март автопарк пополнился 14,2 тыс. В этом рейтинге лидером оказался французский, немецкий и чешский автопром. Средний возраст таких авто составляет 11 лет — это автомобили 2012 года выпуска.