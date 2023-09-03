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Українці купили рекордну кількість нових авто після 24 лютого: 10 улюблених моделей

3 Вересня 2023, 11:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Авто, водій, машина
Джерело: Pixabay

У серпні 2023 року українці встановили рекорд із купівлі нових легковиків із початку повномасштабного вторгнення РФ.

За останній місяць літа водії придбали 6 тис. машин – це на 46,7% більше, ніж у серпні 2022 року і на 13,3% більше, ніж у липні 2023-го.

Примітно, що до 24 лютого 2022 року в середньому продавали близько 10 тис. легковиків щомісяця.

Найбільше нових авто реєстрували в Києві та Київській області (47,2% від усієї кількості). Також у п’ятірці покупців – Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Які нові авто купували українці в серпні 2023:

  1. Toyota — 16,4%
  2. Volkswagen — 10,5%
  3. Renault — 7,8%
  4. BMW — 7,2%
  5. Skoda — 6,6%
  6. Hyundai — 5%
  7. СКС — 3,7%
  8. Mercedes-Benz — 3,4%
  9. Suzuki — 3,4%
  10. Audi — 3,1%

Найпопулярніші моделі легкових авто в серпні 2023:

  1. Renault Duster — 355 шт.
  2. Toyota RAV-4 — 307 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 271 шт.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 154 шт.
  5. Toyota Camry — 150 шт.
  6. Volkswagen Touareg — 143 шт.
  7. Toyota Corolla — 132 шт.
  8. Hyundai Tucson — 131 шт.
  9. Mazda CX-5 — 128 шт.
  10. Suzuki Vitara — 117 шт.
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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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