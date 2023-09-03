У серпні 2023 року українці встановили рекорд із купівлі нових легковиків із початку повномасштабного вторгнення РФ.
За останній місяць літа водії придбали 6 тис. машин – це на 46,7% більше, ніж у серпні 2022 року і на 13,3% більше, ніж у липні 2023-го.
Примітно, що до 24 лютого 2022 року в середньому продавали близько 10 тис. легковиків щомісяця.
Найбільше нових авто реєстрували в Києві та Київській області (47,2% від усієї кількості). Також у п’ятірці покупців – Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Які нові авто купували українці в серпні 2023:
- Toyota — 16,4%
- Volkswagen — 10,5%
- Renault — 7,8%
- BMW — 7,2%
- Skoda — 6,6%
- Hyundai — 5%
- СКС — 3,7%
- Mercedes-Benz — 3,4%
- Suzuki — 3,4%
- Audi — 3,1%
Найпопулярніші моделі легкових авто в серпні 2023:
- Renault Duster — 355 шт.
- Toyota RAV-4 — 307 шт.
- Volkswagen ID.4 — 271 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 154 шт.
- Toyota Camry — 150 шт.
- Volkswagen Touareg — 143 шт.
- Toyota Corolla — 132 шт.
- Hyundai Tucson — 131 шт.
- Mazda CX-5 — 128 шт.
- Suzuki Vitara — 117 шт.