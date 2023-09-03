У серпні 2023 року українці встановили рекорд із купівлі нових легковиків із початку повномасштабного вторгнення РФ.

За останній місяць літа водії придбали 6 тис. машин – це на 46,7% більше, ніж у серпні 2022 року і на 13,3% більше, ніж у липні 2023-го.

Примітно, що до 24 лютого 2022 року в середньому продавали близько 10 тис. легковиків щомісяця.

Найбільше нових авто реєстрували в Києві та Київській області (47,2% від усієї кількості). Також у п’ятірці покупців – Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Які нові авто купували українці в серпні 2023:

Toyota — 16,4% Volkswagen — 10,5% Renault — 7,8% BMW — 7,2% Skoda — 6,6% Hyundai — 5% СКС — 3,7% Mercedes-Benz — 3,4% Suzuki — 3,4% Audi — 3,1%

Найпопулярніші моделі легкових авто в серпні 2023: