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Украинцы активно устанавливают ГБО на авто: самые популярные модели 2022

19 января 2023, 14:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Pexels

В 2022 году украинцы активно устанавливали на свои авто ГБО. На фоне дефицита горючего, газовое оборудование за прошлый год установили на 21,7 тыс. авто. Тенденция практически сохранилась — в 2021 году таких машин было 30 тыс.

Конечно, рынок Украины достаточно разнообразный, и в нем есть свои самые популярные бренды и модели авто, на которых устанавливают ГБО.  

По версии аналитиков Auto.ria, лидерство среди брендов заняла японская Toyota благодаря конструкции своих авто. Второе место за ВАЗ, которых в Украине много. Однако, бензин для них не дешевле, чем у остальных моделей.

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Тройку лидеров замыкают немецкие Volkswagen — все из-за популярности таких авто в Украине. Их дешево завезти, как и сэкономить на топливе.

Четвертое место за Hyundai, а рейтинг замыкает американский Ford.

Что касается конкретных моделей, то лидером оказались Daewoo Lanos — 767 авто. Второе место за Skoda Octavia — 661 авто. Тройку лидеров замыкает кроссовер Mitsubishi Outlander — 569 авто.

Стоит отметить, что рынок авто страдает не только в Украине — в ЕС заметно снизились продажи транспорта. Так, больше всего страдает Италия, Испания и Франция.

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Источник
AUTO.RIA
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