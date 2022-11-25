Переведення автомобіля на газ користується попитом. Хоча з початку повномасштабної війни пальне відчутно подорожчало, газове обладнання продовжує допомагати економити гроші. Фахівці радять встановлювати ГБО виключно на офіційних і перевірених СТО. Щоб уникнути проблем.

Установка газу на авто – процедура проста.

За словами Олексія Горкіна, власника LPG Center в Ужгороді, поставити газ можна практично на будь-який ТЗ із бензиновим і дизельним типом двигуна. Якщо точніше, 95% авто підлягають встановленню ГБО. Нюанс полягає у характеристиках системи впорскування і в деяких особливостях конкретного автомобіля.

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– Важливо пам’ятати, що газобалонне обладнання можна встановлювати лише на технічно справний автомобіль. Тому треба пройти попередній техогляд і повну комп’ютерну діагностику всіх систем машини. Якщо є проблеми у роботі автомобіля на бензині, то на газу він працюватиме ще гірше, – пояснює він.

На ринку ця компанія працює вже понад 10 років. Якщо автомобіль технічно справний, майстри беруться за монтаж газової системи. Перед цим ретельно підбирають обладнання. Роботи тривають один, максимум два дні.

Головна перевага ГБО – економія грошей на пальному.

Газове обладнання виправдовує себе, якщо багато їздити. Хоча б 40-50 тис. км у рік. Якщо до 20 тис. – економічна вигода мала.

– Нині вартість одного літра бензину в середньому – 50 грн. Газ – від 26 до 30 грн. Тобто, за нинішніх цін реальна економія – 45-50%. Витрати газу, порівняно з бензином, більші на 15%. Допускається й 20%. Тобто, реальна економія у грошах – 45-50%, – каже Олексій.

Основний недолік ГБО – газовий балон, який займає місце. Дуже мало є машин, де можна його сховати, і він не займатиме ані простір у багажнику, ані місце, відведене під запасне колесо.

Наприклад, Toyota RAV4 2000-х років. ГБО монтують у три частини машини. У багажнику розташовують балон. У моторному відсіку кріплять усі основні елементи газобалонного обладнання. У салоні встановлюють кнопку-перемикач газ-бензин.

Після монтажу – обов’язкове тестування і налаштування системи. Його проводить майстер на СТО.

– Встановлений газ на машині не спричиняє ніяких обмежень. Це додаткове джерело палива в автомобілі. Ви в будь-який момент можете виключити газ і поїхати на бензині. Алгоритм будь-якої газової установки – якщо закінчився бензин, машина не заведеться. Є, звісно, аварійний пуск, але це можуть зробити лише працівники сервісу, де встановлювали ГБО, – говорить Горкін.

Ціни на переобладнання авто на газ цьогоріч не змінилися. І коливаються від $450 до €1 тис.

За словами експерта, якщо це машина бюджетного класу, чотирициліндрова, скажімо, вітчизняний Lanos, ціни починаються від $450. І далі до нескінченості.

– Якщо ми говоримо про чотирициліндрове авто із середнім типом впорскування, то там уже ціна €1 тис. Бо набагато складніше обладнання. І монтаж більше часу займає, – пояснює експерт.

Технологія подачі палива у двигуни постійно розвивається. Тому вже існує кілька поколінь газобалонних систем. Найпопулярніше четверте покоління.

Олексій пояснює, що друге покоління – тільки для карбюраторних двигунів. Таких, як, наприклад, мають машини Жигулі. А для всіх інших використовуємо четверте покоління. Це симбіоз ціни і якості.

– За рік вкладені гроші у ГБО окупляться. П’яте, шосте покоління ГБО – тут газ використовується вже в рідкому вигляді, а не як пара. На жаль, у наших умовах, із нашою якістю газу, таке обладнання нормально не працює. Тому що потребує дуже чистого палива. І коштує набагато більше. Бо під конкретну машину підбирається окремий комплект, – каже він.

Фахівці наголошують: встановлювати ГБО треба виключно на перевірених СТО, робити це мають профільні фахівці, щоб уникнути проблем. Газобалонне обладнання на машині обов’язково треба легалізувати, інакше поліцейські випишуть штраф.

– Досі 60-70% власників автомобілів із ГБО їздять, не зареєструвавши його, не вписавши в техпаспорт. Треба, щоб держава допомогла нам – вигнала усіх “гаражників”. Вони використовують неякісні комплектуючі, не мають ніякої відповідальності. Через це, не дай Бог, щось із машиною станеться, вона може загорітися, – пояснює Горкін.

Додає, наприклад, термін експлуатації кожного балону – 10 років. На ньому чітко зазначено місяць і рік, коли він виготовлений. У Європі, як спливає цей термін, балони викидають. І їх завозять до нас. Хлопці у гаражах їх ставлять. Така машина, відповідно, не пройде сертифікацію і техогляд.

Після встановлення ГБО машина має бути перереєстрована у сервісному центрі МВС. Там видають нове свідоцтво. У ньому вказують використання газового палива. Але перед візитом до сервісного центру треба пройти обов’язкову сертифікацію автомобіля, переобладнаного для роботи на газу.

Процедуру сертифікації проводять в органах сертифікації. Їхній перелік є на сайті Міністерства інфраструктури України. Сертифікація ГБО – доволі тривалий процес. І недешевий. Коштує від 2 500 до 3 300 грн.

– Після встановлення ГБО треба одразу їхати в сертифікаційний центр. Вони перевіряють, чи ми правильно встановили обладнання. Проводять фото- та відеозйомку автомобіля, перевіряють наявність на обладнанні сертифікатів якості. І лише після того видають документи. З ними ви йдете у МРЕО для заміни техпаспорту, – розповідає експерт.

Якщо у сертифікаційному центрі виявлять найменші відхилення, документи не видають. І відправлять знову до майстрів – усувати недоліки. Машина підлягає перереєстрації у 10-дений термін після переобладнання.

Документи, які необхідно подати до сервісного центру МВС:

заява на перереєстрацію машини;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

сертифікат відповідності;

свідоцтво про реєстрацію компанії, що встановлювала ГБО.

Штраф за нелегалізоване ГБО – 340 грн. Якщо водія упіймають вдруге, йому загрожує позбавлення права на водіння терміном від трьох до шести місяців.