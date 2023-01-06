В 2022 году украинцы зарегистрировали 388 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Показатель почти на 25% меньше, чем годом ранее.

По данным УкрАвтопрома, показатель почти в 10 раз выше, чем на рынке новых легковых авто.

Так, средний возраст поддержанного импортного авто становит 13 лет.

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На первом месте по брендам — легендарные Volkswagen. Немцев купили аж 73,4 тыс. авто. Дешевизна и доступность подкупает наших водителей.

Второе место за бюджетными французами — Renault завезли 31,8 тыс. подержанных авто.

Тройку лидеров замыкают американские Ford — их купили 28 тыс. раз. Четвертое место снова за немцами — Opel купили 25,4 тыс. раз.

На пятом месте расположились чехи — украинцы завезли 25,3 тыс. подержанных авто от Skoda.

Напомним, что большинство авто возят через Польшу, и многие украинцы проживают там, убегая от войны. Беженцам стоит учесть, что в Польше заметно увеличили размеры штрафов за авто без страховки. Теперь водители будут вынуждены платить от 1 тыс. до 7 тыс. злотых, если правоохранительные органы узнают о нарушении.