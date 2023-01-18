Украинцы активно покупают авто возрастом до 3 лет. В 2022 году такой транспорт зарегистрировали более 27 тыс. раз.

Эксперты из Института исследования авторынка отметили, что в декабре купили более 3 тыс. авто с легким пробегом. Что касается статистики за весь год, то в 2021 году этот показатель был на 31,7% больше. На это повлияла война.

Большинство из них купили внутри страны — 64%, а остальные ввозили. Так, по количеству покупок лидирует сентябрь, а меньше всего авто возрастом до 3 лет интересовали украинцев в марте.

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Что касается областей и городов, то абсолютным лидером является Киев — в столице было оформлено почти 19 тыс. авто. Второе место за Киевской областью — 8,5 тыс. регистраций.

Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область — 6,2 тыс. авто. Четвертое место заняла Львовская область — 4,8 тыс, и топ-5 замыкает с небольшим отрывом Одесская область — 4,7 тыс. авто возрастом до 3 лет.

Чаще всего покупали Toyota Rav 4, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser.

Что касается общей статистики за предыдущие 12 месяцев, то за 2022 год украинцы завезли почти 400 тыс. подержанных авто. Показатель почти на 25% меньше, чем годом ранее. Неизменно, самым популярным брендом остался Volkswagen благодаря доступности и надежности.