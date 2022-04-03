Найбільші виробники авто у Німеччині випустили за березень на 150 тис. машин менше, ніж планували спочатку. В усьому винен повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого.

На думку аналітиків LMC Automotive, на це вплинули порушені ланцюжки постачання компонентів для транспорту. З проблемою зіштовхнулися Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW. Причому саме німецькі виробники постраждали найбільше в Європі – Україна постачала концернам кабельні джгути, які виготовляються на замовлення, через що у Німеччині їм аналогів немає.

Деяким українським постачальникам вдалося продовжити роботу під час війни, але вторгнення Росії в країну залишило багатьох автовиробників без доступу до необхідних компонентів.

На тлі цієї проблеми, Volkswagen, BMW та Porsche призупиняли роботу своїх заводів. Зараз у пріоритеті корпорацій – знайти аналог компонентам, які зараз випускаються у невеликих кількостях.

За прогнозами LMC Automotive, показники виробництва авто у квітні можуть бути вищими, ніж у березні.

Втім, у Росії ситуація на ринку авто є катастрофічною. Дилери та постачальники транспорту залишилися без оригінальних деталей. Тепер вони пропонують власникам поламаних авто використовувати неоригінальні або використані компоненти. В іншому випадку, водії залишаться без робочого транспорту.