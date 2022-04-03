Крупнейшие производители авто в Германии выпустили за март на 150 тыс. машин меньше, чем планировали изначально. Всему виною полномасштабное вторжение России в Украину с 24 февраля.

По заявлению аналитиков LMC Automotive, на это повлияли нарушенные цепочки поставок компонентов для транспорта. С проблемой столкнулись Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Причем именно немецкие производители пострадали больше всех в Европе — Украина поставляла концернам кабельные жгуты, которые изготавливаются на заказ, из-за чего в Германии им аналогов нет.

Некоторым украинским поставщикам удалось продолжить работу во время войны, но вторжение России в страну оставило многих автопроизводителей без доступа к необходимым им компонентам.

На фоне этой проблемы, Volkswagen, BMW и Porsche приостанавливали работу своих заводов. Сейчас в приоритете корпораций — найти аналог компонентам, которые сейчас выпускаются в небольших количествах.

По прогнозам LMC Automotive, показатели производства авто в апреле могут быть выше, чем в марте.

Впрочем, в России ситуация на рынке авто катастрофическая. Дилеры и поставщики транспорта остались без оригинальных деталей. Теперь они предлагают владельцам поломанных авто использовать неоригинальные или использованные компоненты. В противном случае водители останутся без рабочего транспорта.