Компанія Tesla оновила керівництво використання свого електрокара Model 3. Так, власникам нових моделей з літій-залізо-фосфатними батареями рекомендується заряджати транспорт до 100%.

– Якщо ваш автомобіль оснащений акумулятором LFP, Tesla рекомендує встановити ліміт заряду на 100% навіть для щоденного використання, а також повністю заряджати до 100% не менше одного разу на тиждень, – повідомляється в оновленій інструкції компанії.

Поради виробника допоможуть продовжити термін служби авто. LFP-батареї активно виробляються у Китаї, і тепер автомобілі Tesla Model 3 оснащуються підвидом літій-іонних аналогів.

Посібники для власників інших електрокарів компанії залишилися без змін – Tesla рекомендує заряджати до 80% або 90% більшу частину часу. Також не рекомендується повністю розряджати акумулятор до 0% – ресурс батареї помітно зменшиться. Аналогічно і з сучасними смартфонами – варто тримати рівень заряду в межах від 20% до 80%.

Нагадаємо, що до кінця року компанія Маска приготувала власникам авто не лише оновлене керівництво. Тепер на електрокарах Tesla не можна запускати ігри на головному екрані під час руху. На думку влади США, такі функції відвертають водіїв від дороги, що помітно збільшує ризик виникнення ДТП.

Однак автомобілі Tesla всесвітньо відомі своєю безпекою під час ДТП – страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) привласнив електрокару Tesla Model Y найвищу оцінку за серію краш-тестів.