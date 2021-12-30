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В Tesla рассказали, как правильно заряжать новые электрокары

30 декабря 2021, 16:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Model 3

Компания Tesla обновила руководство пользования своего электрокара Model 3. Так, владельцам новых моделей с литий-железо-фосфатными батареями рекомендуется заряжать транспорт до 100%.

— Если ваш автомобиль оснащен аккумулятором LFP, Tesla рекомендует установить лимит заряда на 100% даже для ежедневного использования, а также полностью заряжать до 100% не реже одного раза в неделю, — сообщается в обновленной инструкции компании.

Советы производителя помогут продлить срок службы авто. LFP-батареи активно производятся в Китае, и теперь автомобили Tesla Model 3 оснащаются подвидом литий-ионных аналогов.

Руководства для владельцев остальных электрокаров компании остались без изменений — Tesla рекомендует заряжать до 80% или 90% большую часть времени. Также не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до 0% — ресурс батареи заметно уменьшится. Аналогично и с современными смартфонами — стоит держать уровень заряда в пределах от 20% до 80%.

Напомним, что к концу года компания Маска приготовила владельцам авто не только обновленное руководство. Теперь в электрокарах Tesla нельзя запускать игры на главном экране во время движения. По мнению властей США, подобные функции отвлекают водителей от дороги, что заметно увеличивает риски возникновения ДТП. 

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Однако автомобили Tesla всемирно известны своей безопасностью во время ДТП — страховой институт дорожной безопасности (IIHS) присвоил электрокару Tesla Model Y наивысшую оценку за серию краш-тестов.

Теги
Tesla , Tesla Model 3
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