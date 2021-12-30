Компания Tesla обновила руководство пользования своего электрокара Model 3. Так, владельцам новых моделей с литий-железо-фосфатными батареями рекомендуется заряжать транспорт до 100%.

— Если ваш автомобиль оснащен аккумулятором LFP, Tesla рекомендует установить лимит заряда на 100% даже для ежедневного использования, а также полностью заряжать до 100% не реже одного раза в неделю, — сообщается в обновленной инструкции компании.

Советы производителя помогут продлить срок службы авто. LFP-батареи активно производятся в Китае, и теперь автомобили Tesla Model 3 оснащаются подвидом литий-ионных аналогов.

Руководства для владельцев остальных электрокаров компании остались без изменений — Tesla рекомендует заряжать до 80% или 90% большую часть времени. Также не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до 0% — ресурс батареи заметно уменьшится. Аналогично и с современными смартфонами — стоит держать уровень заряда в пределах от 20% до 80%.

Напомним, что к концу года компания Маска приготовила владельцам авто не только обновленное руководство. Теперь в электрокарах Tesla нельзя запускать игры на главном экране во время движения. По мнению властей США, подобные функции отвлекают водителей от дороги, что заметно увеличивает риски возникновения ДТП.

Однако автомобили Tesla всемирно известны своей безопасностью во время ДТП — страховой институт дорожной безопасности (IIHS) присвоил электрокару Tesla Model Y наивысшую оценку за серию краш-тестов.